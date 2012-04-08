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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
0:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
8 апр. 2012, 22:30 МСК
8.04.2012, 22:30 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
72
0
Озил
Месут Озил
84
0
Бензема
Карим Бензема
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
46
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
63
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
63
0
Адурис
Ариц Адурис
78
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Матье
Жереми Матье
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
0
Жонас
Жонас