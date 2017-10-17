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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 43
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Варан 28
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
17 окт. 2017, 21:45 МСК
17.10.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
12
Марсело
Марсело
90
5
Варан
Рафаэль Варан
28'
28'
90
19
Хакими
Ашраф Хакими
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
90
14
Каземиро
Каземиро
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
43'
43'
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
6
Начо
Начо
15
Эрнандес
Тео Эрнандес
17
Лукас
Лукас
24
Себальос
Даниэль Себальос
20
Асенсио
Марко Асенсио
18
Льоренте
Маркос Льоренте
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
2
Триппьер
Киран Триппьер
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
21
Фойт
Хуан Фойт
7
Сон
Хын-Мин Сон