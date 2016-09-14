Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 89
Мората 90
2:1
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Сезар 48
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
14 сент. 2016, 21:45 МСК
14.09.2016, 21:45 МСК
среда
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
13
Кроос
Тони Кроос
77
14
Каземиро
Каземиро
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
89'
89'
90
9
Бензема
Карим Бензема
67
11
Бэйл
Гарет Бэйл
67
Запасные
25
Янес
Рубен Янес
3
Пепе
Пепе
23
Данило
Данило
10
Родригес
Хамес Родригес
16
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
21
Мората
Альваро Мората
90'
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
10
Пембертон
Патрик Пембертон
90
21
Перейра
Жоао Перейра
90
13
Коатес
Себастьян Коатес
90
35
Семеду
Рубен Семеду
90
23
Силва
Адриен Силва
73
1
Сезар
Бруно Сезар
48'
48'
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
70
28
Дост
Бас Дост
90
31
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
Запасные
34
Бету
Бету
15
Оливейра
Паулу Оливейра
2
Скелотто
Эсекьель Скелотто
22
Элиас
Элиас
16
Андре
Андре
7
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
3
Маркович
Лазар Маркович