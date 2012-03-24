Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 6
Роналду 32
Бензема 40
Бензема 49
Роналду 56
5:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Рамос 42
Примера, 30 тур

Примера,

30 тур

Испания
24 марта 2012, 22:00 МСК
24.03.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
42'
42'
90
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
32'
56'
32', 56'
81
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
6'
6'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
77
0
Кака
Кака
90
0
Бензема
Карим Бензема
40'
49'
40', 49'
77
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Шахин
Нури Шахин
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Хесе
Хесе
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
44
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
74
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
57
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Вела
Карлос Вела
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Ифран
Диего Ифран