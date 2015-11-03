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Лига чемпионов
Реал VS ПСЖ
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Реал - ПСЖ: 03 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Реал
Мадрид
1:0
Реал - ПСЖ: 03 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
3 нояб. 2015, 22:45 МСК
3.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
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События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
23:00
Реал
2 : 2
ПСЖ
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
23:00
Реал
2
ПСЖ
2
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
3 : 0
Реал
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
3
Реал
0
06.03.2018
06 марта 2018
вт
22:45
ПСЖ
1 : 2
Реал
06.03.2018
06 марта 2018
вт
22:45
ПСЖ
1
Реал
2
14.02.2018
14 февр. 2018
ср
22:45
Реал
3 : 1
ПСЖ
14.02.2018
14 февр. 2018
ср
22:45
Реал
3
ПСЖ
1
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
Реал
1 : 0
ПСЖ
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
Реал
1
ПСЖ
0
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
ПСЖ
0 : 0
Реал
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
ПСЖ
0
Реал
0
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
Все в шоке от состава Испании на Евро. Почему там нет никого из «Реала» и всего 24 игрока вместо 26
#Испания
24 мая, 15:49
Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
#Атлетико
22 мая, 17:03
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
#
Новости матча
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
Зидан ушел из «Реала»
27 мая, 13:25
УЕФА из-за Суперлиги возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
25 мая, 23:21