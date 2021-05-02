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Реал VS Осасуна
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Реал - Осасуна: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Осасуна: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Осасуна
Памплона
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прогнозы
Предварительный состав
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
3
Крус
Хуан Крус
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
2
Видаль
Игнасио Видаль
7
Джони
Джони
24
Торро
Лукас Торро
8
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Барха
Энрике Барха
16
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
6
Ойер
Ойер
-
4
Гарсия
Унаи Гарсия
-
39
Санчес
Мануэль Санчес
-
10
Торрес
Роберто Торрес
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Адриан
Адриан
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
9
Авила
Луис Авила
-
19
Гальего
Энрик Гальего
-
15
Jonas Ramalho
Jonas Ramalho
-
Прошлые матчи
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Осасуна
0
Реал
0
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1
Реал
4
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2
Осасуна
0
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:45
Осасуна
1 : 3
Реал
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:45
Осасуна
1
Реал
3
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
17:00
Реал
5 : 2
Осасуна
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
17:00
Реал
5
Осасуна
2
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
Реал
4 : 0
Осасуна
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
Реал
4
Осасуна
0
15.01.2014
15 янв. 2014
ср
23:30
Осасуна
0 : 2
Реал
15.01.2014
15 янв. 2014
ср
23:30
Осасуна
0
Реал
2
09.01.2014
09 янв. 2014
чт
23:30
Реал
2 : 0
Осасуна
09.01.2014
09 янв. 2014
чт
23:30
Реал
2
Осасуна
0
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Осасуна
2 : 2
Реал
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Осасуна
2
Реал
2
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
Реал
4 : 2
Осасуна
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
Реал
4
Осасуна
2
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
Осасуна
0 : 0
Реал
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
Осасуна
0
Реал
0
31.03.2012
31 марта 2012
сб
21:00
Осасуна
1 : 5
Реал
31.03.2012
31 марта 2012
сб
21:00
Осасуна
1
Реал
5
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
14:00
Реал
7 : 1
Осасуна
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
14:00
Реал
7
Осасуна
1
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
21:00
Осасуна
1 : 0
Реал
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
21:00
Осасуна
1
Реал
0
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:00
Реал
1 : 0
Осасуна
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:00
Реал
1
Осасуна
0
02.05.2010
02 мая 2010
вс
20:00
Реал
3 : 2
Осасуна
02.05.2010
02 мая 2010
вс
20:00
Реал
3
Осасуна
2
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
23:00
Осасуна
0
Реал
0
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Реал
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Осасуна
2
Реал
1
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Реал
3 : 1
Осасуна
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Реал
3
Осасуна
1
04.05.2008
04 мая 2008
вс
22:00
Осасуна
1 : 2
Реал
04.05.2008
04 мая 2008
вс
22:00
Осасуна
1
Реал
2
Новости
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
Дружбаны Рамос и Васкес показали, что пьют кофе. Придумали это празднование за чашкой ☕️
#Реал
17 марта, 02:50
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
#Килиан Мбаппе
27 февраля, 15:35
Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
#Ферлан Менди
24 февраля, 17:22
#
Новости матча
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Реал» во второй раз обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
17 марта, 00:52
Бензема стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов
16 марта, 23:53
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47