Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 18
Кроос 49
Каземиро 54
3:1
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 8
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
15 февр. 2017, 22:45 МСК
15.02.2017, 22:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
71
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
8
Кроос
Тони Кроос
49'
49'
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
6
Каземиро
Каземиро
54'
54'
90
10
Родригес
Хамес Родригес
76
9
Бензема
Карим Бензема
18'
18'
82
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
3
Пепе
Пепе
6
Начо
Начо
23
Иско
Иско
16
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
21
Мората
Альваро Мората
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
8'
8'
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
83
20
Зелински
Петр Зелински
75
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
99
Милик
Аркадиуш Милик