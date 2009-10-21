Матч завершен
Реал
Мадрид
Рауль 19
Дренте 78
2:3
Матч завершен
Милан
Милан
Пирло 61
Пато 66
Пато 88
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2009, 21:45 МСК
21.10.2009, 21:45 МСК
среда
Франк Де Блекере
Франк Де Блекере
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
67
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Кака
Кака
90
0
Рауль
Рауль
19'
19'
90
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Гарай
Эсекьель Гарай
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Дренте
Ройстон Дренте
78'
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
61'
61'
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Пато
Пато
66'
88'
66', 88'
90
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
59
Запасные
0
Рома
Флавио Рома
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Антонини
Лука Антонини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
0
Боррьелло
Марко Боррьелло