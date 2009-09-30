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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 58
Кака 60
Роналду 63
3:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2009, 21:45 МСК
30.09.2009, 21:45 МСК
среда
Мартин Ханссон
Мартин Ханссон
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
74
0
Роналду
Криштиану Роналду
58'
63'
58', 63'
70
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Гути
Гути
90
0
Кака
Кака
60'
60'
78
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Гарай
Эсекьель Гарай
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Дренте
Ройстон Дренте
0
Рауль
Рауль
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Тайво
Тайе Тайво
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Боннар
Лоран Боннар
90
0
Шейру
Бенуа Шейру
90
0
Мбиа
Стефан Мбиа
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
90
0
Морьентес
Фернандо Морьентес
62
0
Ньянг
Мамаду Ньянг
87
Запасные
0
Андраде
Элинтон Андраде
0
Родригес
Жульен Родригес
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
0
Сиссе
Эдуар Сиссе
0
Каборе
Шарль Каборе
0
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
0
Брандао
Брандао