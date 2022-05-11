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Реал VS Леванте
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Реал - Леванте: 11 мая 2022 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Леванте: 11 мая 2022 смотреть онлайн
Леванте
Валенсия
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
11 мая 2022, -:- МСК
11.05.2022, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леванте
мин
34
Карденас
Дани Карденас
3
Гарсия
Антонио Гарсия
6
Дуарте
Оскар Дуарте
4
Пьер
Робер Пьер
2
Сон
Сон
10
Барди
Энис Барди
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
12
Мальса
Микаэль Мальса
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
13
Айтор
Айтор
-
23
Коке
Коке
-
19
Клер
Карлос Клер
-
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
-
39
Монцо
Эусебио Монцо
-
16
Рочина
Рубен Рочина
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
-
27
Блеса
Алехандро Блеса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
44
Севикян
Эдгар Севикян
-
29
Кантеро
Алехандро Кантеро
-
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Прошлые матчи
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:15
Реал
1 : 2
Леванте
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:15
Реал
1
Леванте
2
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Леванте
0 : 2
Реал
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Леванте
0
Реал
2
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
Леванте
1
Реал
0
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
Реал
3 : 2
Леванте
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
Реал
3
Леванте
2
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
22:45
Леванте
1 : 2
Реал
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
22:45
Леванте
1
Реал
2
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Реал
1 : 2
Леванте
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Реал
1
Леванте
2
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
Леванте
2 : 2
Реал
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
Леванте
2
Реал
2
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:00
Реал
1 : 1
Леванте
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:00
Реал
1
Леванте
1
02.03.2016
02 марта 2016
ср
23:00
Леванте
1 : 3
Реал
02.03.2016
02 марта 2016
ср
23:00
Леванте
1
Реал
3
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Реал
3 : 0
Леванте
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Реал
3
Леванте
0
15.03.2015
15 марта 2015
вс
23:00
Реал
2 : 0
Леванте
15.03.2015
15 марта 2015
вс
23:00
Реал
2
Леванте
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Леванте
0 : 5
Реал
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Леванте
0
Реал
5
09.03.2014
09 марта 2014
вс
21:00
Реал
3 : 0
Леванте
09.03.2014
09 марта 2014
вс
21:00
Реал
3
Леванте
0
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
21:00
Леванте
2 : 3
Реал
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
21:00
Леванте
2
Реал
3
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
19:00
Реал
5 : 1
Леванте
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
19:00
Реал
5
Леванте
1
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
23:30
Леванте
1 : 2
Реал
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
23:30
Леванте
1
Реал
2
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
23:30
Реал
4 : 2
Леванте
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
23:30
Реал
4
Леванте
2
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
21:00
Леванте
1 : 0
Реал
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
21:00
Леванте
1
Реал
0
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
Реал
2 : 0
Леванте
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
Реал
2
Леванте
0
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
23:55
Леванте
2 : 0
Реал
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
23:55
Леванте
2
Реал
0
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Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
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Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56