Реал - Хетафе: 10 апреля 2022 смотреть онлайн

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Мадрид
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Реал - Хетафе: 10 апреля 2022 смотреть онлайн

Хетафе
Хетафе
Примера, 31 тур

Примера,

31 тур

Испания
10 апр. 2022, -:- МСК
10.04.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Хетафе
0 : 0
Реал
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Хетафе
0
Реал
0
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 23:00
Реал
2 : 0
Хетафе
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 23:00
Реал
2
Хетафе
0
02.07.2020 02 июля 2020 чт 23:00
Реал
1 : 0
Хетафе
02.07.2020 02 июля 2020 чт 23:00
Реал
1
Хетафе
0
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:00
Хетафе
0 : 3
Реал
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:00
Хетафе
0
Реал
3
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 22:30
Хетафе
0 : 0
Реал
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 22:30
Хетафе
0
Реал
0
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 23:15
Реал
2 : 0
Хетафе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 23:15
Реал
2
Хетафе
0
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:45
Реал
3 : 1
Хетафе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:45
Реал
3
Хетафе
1
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 17:15
Хетафе
1 : 2
Реал
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 17:15
Хетафе
1
Реал
2
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Хетафе
1 : 5
Реал
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Хетафе
1
Реал
5
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 18:00
Реал
4 : 1
Хетафе
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 18:00
Реал
4
Хетафе
1
23.05.2015 23 мая 2015 сб 21:30
Реал
7 : 3
Хетафе
23.05.2015 23 мая 2015 сб 21:30
Реал
7
Хетафе
3
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:00
Хетафе
0 : 3
Реал
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:00
Хетафе
0
Реал
3
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 19:00
Хетафе
0 : 3
Реал
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 19:00
Хетафе
0
Реал
3
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 20:00
Реал
4 : 1
Хетафе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 20:00
Реал
4
Хетафе
1
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 14:00
Реал
4 : 0
Хетафе
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 14:00
Реал
4
Хетафе
0
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 22:00
Хетафе
2 : 1
Реал
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 22:00
Хетафе
2
Реал
1
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 22:00
Хетафе
0 : 1
Реал
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 22:00
Хетафе
0
Реал
1
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 21:00
Реал
4 : 2
Хетафе
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 21:00
Реал
4
Хетафе
2
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:55
Реал
4 : 0
Хетафе
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:55
Реал
4
Хетафе
0
03.01.2011 03 янв. 2011 пн 23:55
Хетафе
2 : 3
Реал
03.01.2011 03 янв. 2011 пн 23:55
Хетафе
2
Реал
3

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