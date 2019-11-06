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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Родриго 4
Родриго 7
Рамос 14
Бензема 45
Бензема 81
Родриго 90
6:0
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
6 нояб. 2019, 23:00 МСК
6.11.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
14'
14'
90
12
Марсело
Марсело
42
8
Кроос
Тони Кроос
90
9
Бензема
Карим Бензема
45'
81'
45', 81'
90
7
Азар
Эден Азар
68
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
60
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
27
Родриго
Родриго
90'
4'
7'
90', 4', 7'
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
23
Менди
Ферлан Менди
3
Милитао
Эдер Милитао
10
Модрич
Лука Модрич
22
Иско
Иско
17
Лукас
Лукас
18
Йович
Лука Йович
Галатасарай
мин
11
Бабел
Райан Бабел
90
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
89
Фегули
Софиан Фегули
90
92
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
46
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
88
22
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
99
Лемина
Марио Лемина
90
6
Сери
Жан Мишель Сери
90
23
Андоне
Флорин Андоне
46
27
Люиндама
Кристиан Люиндама
90
45
Маркан
Маркан
90
Запасные
34
Кочук
Окан Кочук
15
Донк
Райан Донк
10
Бельханда
Юнес Бельханда
8
Инан
Селчук Инан
19
Байрам
Омер Байрам
7
Бюйюк
Адем Бюйюк
97
Мор
Эмре Мор