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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 28
Бензема 53
2:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 61
Ройс 88
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
7 дек. 2016, 22:45 МСК
7.12.2016, 22:45 МСК
среда
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Реал
мин
10
Родригес
Хамес Родригес
90
1
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
90
19
Модрич
Лука Модрич
63
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
9
Бензема
Карим Бензема
28'
53'
28', 53'
85
17
Лукас
Лукас
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
3
Пепе
Пепе
23
Данило
Данило
8
Кроос
Тони Кроос
22
Иско
Иско
20
Асенсио
Марко Асенсио
21
Мората
Альваро Мората
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
21
Шюррле
Андре Шюррле
88
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
80
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
61
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
61'
61'
90
7
Дембеле
Усман Дембеле
90
Запасные
39
Бонманн
Хендрик Бонманн
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
37
Дурм
Эрик Дурм
11
Ройс
Марко Ройс
88'
18
Роде
Себастьян Роде
20
Рамос
Адриан Рамос
9
Мор
Эмре Мор