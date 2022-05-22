Реал - Бетис: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
-:-

Реал - Бетис: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Бетис
Севилья
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
22 мая 2022, -:- МСК
22.05.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
Реал
0 : 0
Бетис
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
Реал
0
Бетис
0
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 22:00
Бетис
2 : 3
Реал
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 22:00
Бетис
2
Реал
3
08.03.2020 08 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 1
Реал
08.03.2020 08 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2
Реал
1
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
0 : 0
Бетис
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
0
Бетис
0
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
Реал
0 : 2
Бетис
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
Реал
0
Бетис
2
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 22:45
Бетис
1 : 2
Реал
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 22:45
Бетис
1
Реал
2
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 22:45
Бетис
3 : 5
Реал
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 22:45
Бетис
3
Реал
5
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 23:00
Реал
0 : 1
Бетис
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 23:00
Реал
0
Бетис
1
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
Реал
2 : 1
Бетис
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
Реал
2
Бетис
1
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:45
Бетис
1 : 6
Реал
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:45
Бетис
1
Реал
6
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 22:30
Бетис
1 : 1
Реал
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 22:30
Бетис
1
Реал
1
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 23:30
Реал
5 : 0
Бетис
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 23:30
Реал
5
Бетис
0
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Бетис
0 : 5
Реал
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Бетис
0
Реал
5
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 22:00
Реал
2 : 1
Бетис
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 22:00
Реал
2
Бетис
1
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
Реал
3 : 1
Бетис
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
Реал
3
Бетис
1
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс -:-
Бетис
1 : 0
Реал
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс -:-
Бетис
1
Реал
0
11.03.2012 11 марта 2012 вс -:-
Бетис
2 : 3
Реал
11.03.2012 11 марта 2012 вс -:-
Бетис
2
Реал
3
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Реал
4 : 1
Бетис
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Реал
4
Бетис
1
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:00
Реал
6 : 1
Бетис
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:00
Реал
6
Бетис
1
27.09.2008 27 сент. 2008 сб 21:00
Бетис
1 : 2
Реал
27.09.2008 27 сент. 2008 сб 21:00
Бетис
1
Реал
2

Новости

Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
# Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56