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Реал VS Бетис
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Реал - Бетис: 22 мая 2022 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Бетис: 22 мая 2022 смотреть онлайн
Бетис
Севилья
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
22 мая 2022, -:- МСК
22.05.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
33
Миранда
Хуан Миранда
6
Руис
Виктор Руис
5
Бартра
Марк Бартра
22
Эмерсон
Эмерсон
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
8
Фекир
Набиль Фекир
28
Родри
Родри
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
23
Манди
Айсса Манди
-
15
Алекс Морено
Алекс Морено
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
20
Лайнес
Диего Лайнес
-
7
Хуанми
Хуанми
-
11
Тельо
Кристиан Тельо
-
16
Морон
Лорен Морон
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Прошлые матчи
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
Реал
0 : 0
Бетис
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
Реал
0
Бетис
0
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Бетис
2 : 3
Реал
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Бетис
2
Реал
3
08.03.2020
08 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
08.03.2020
08 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2
Реал
1
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0 : 0
Бетис
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0
Бетис
0
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:00
Реал
0 : 2
Бетис
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:00
Реал
0
Бетис
2
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
22:45
Бетис
1 : 2
Реал
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
22:45
Бетис
1
Реал
2
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
22:45
Бетис
3 : 5
Реал
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
22:45
Бетис
3
Реал
5
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
23:00
Реал
0 : 1
Бетис
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
23:00
Реал
0
Бетис
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
Реал
2 : 1
Бетис
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
Реал
2
Бетис
1
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
Бетис
1 : 6
Реал
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
Бетис
1
Реал
6
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
22:30
Бетис
1 : 1
Реал
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
22:30
Бетис
1
Реал
1
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
23:30
Реал
5 : 0
Бетис
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
23:30
Реал
5
Бетис
0
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Бетис
0 : 5
Реал
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Бетис
0
Реал
5
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
22:00
Реал
2 : 1
Бетис
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
22:00
Реал
2
Бетис
1
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
Реал
3 : 1
Бетис
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
Реал
3
Бетис
1
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
-:-
Бетис
1 : 0
Реал
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
-:-
Бетис
1
Реал
0
11.03.2012
11 марта 2012
вс
-:-
Бетис
2 : 3
Реал
11.03.2012
11 марта 2012
вс
-:-
Бетис
2
Реал
3
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
19:00
Реал
4 : 1
Бетис
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
19:00
Реал
4
Бетис
1
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Реал
6 : 1
Бетис
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Реал
6
Бетис
1
27.09.2008
27 сент. 2008
сб
21:00
Бетис
1 : 2
Реал
27.09.2008
27 сент. 2008
сб
21:00
Бетис
1
Реал
2
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Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
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Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56