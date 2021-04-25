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Реал VS Бетис
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Реал - Бетис: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Бетис: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Бетис
Севилья
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Прошлые матчи
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Бетис
2 : 3
Реал
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Бетис
2
Реал
3
08.03.2020
08 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
08.03.2020
08 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2
Реал
1
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0 : 0
Бетис
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0
Бетис
0
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:00
Реал
0 : 2
Бетис
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:00
Реал
0
Бетис
2
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
22:45
Бетис
1 : 2
Реал
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
22:45
Бетис
1
Реал
2
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
22:45
Бетис
3 : 5
Реал
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
22:45
Бетис
3
Реал
5
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
23:00
Реал
0 : 1
Бетис
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
23:00
Реал
0
Бетис
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
Реал
2 : 1
Бетис
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
Реал
2
Бетис
1
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
Бетис
1 : 6
Реал
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
Бетис
1
Реал
6
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
22:30
Бетис
1 : 1
Реал
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
22:30
Бетис
1
Реал
1
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
23:30
Реал
5 : 0
Бетис
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
23:30
Реал
5
Бетис
0
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Бетис
0 : 5
Реал
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Бетис
0
Реал
5
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
22:00
Реал
2 : 1
Бетис
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
22:00
Реал
2
Бетис
1
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
Реал
3 : 1
Бетис
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
Реал
3
Бетис
1
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
-:-
Бетис
1 : 0
Реал
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
-:-
Бетис
1
Реал
0
11.03.2012
11 марта 2012
вс
-:-
Бетис
2 : 3
Реал
11.03.2012
11 марта 2012
вс
-:-
Бетис
2
Реал
3
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
19:00
Реал
4 : 1
Бетис
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
19:00
Реал
4
Бетис
1
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Реал
6 : 1
Бетис
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Реал
6
Бетис
1
27.09.2008
27 сент. 2008
сб
21:00
Бетис
1 : 2
Реал
27.09.2008
27 сент. 2008
сб
21:00
Бетис
1
Реал
2
16.02.2008
16 февр. 2008
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Реал
16.02.2008
16 февр. 2008
сб
22:00
Бетис
2
Реал
1
Новости
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
Дружбаны Рамос и Васкес показали, что пьют кофе. Придумали это празднование за чашкой ☕️
#Реал
17 марта, 02:50
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
#Килиан Мбаппе
27 февраля, 15:35
Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
#Ферлан Менди
24 февраля, 17:22
#
Новости матча
Впервые за 16 лет «Бетис» после 28 туров набрал 45 очков. Сейчас клуб идет на шестом месте
20 марта, 10:25
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Реал» во второй раз обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
17 марта, 00:52
Бензема стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов
16 марта, 23:53
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34