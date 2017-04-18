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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 76
Роналду 105
Роналду 109
Асенсио 112
4:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 53
Рамос 78
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
18 апр. 2017, 21:45 МСК
18.04.2017, 21:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
78'
78'
90
6
Начо
Начо
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
6
Каземиро
Каземиро
90
8
Кроос
Тони Кроос
114
19
Модрич
Лука Модрич
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
76'
105'
109'
76', 105', 109'
90
9
Бензема
Карим Бензема
64
22
Иско
Иско
71
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
23
Данило
Данило
10
Родригес
Хамес Родригес
16
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
20
Асенсио
Марко Асенсио
112'
21
Мората
Альваро Мората
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
21
Лам
Филипп Лам
90
7
Рибери
Франк Рибери
71
3
Алонсо
Хаби Алонсо
75
23
Видаль
Артуро Видаль
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
10
Роббен
Арьен Роббен
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
53'
53'
88
Запасные
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
18
Бернат
Хуан Бернат
25
Мюллер
Томас Мюллер
32
Киммих
Йозуа Киммих
11
Коста
Дуглас Коста
29
Коман
Кингсли Коман