Матч завершен
Реал
Мадрид
0:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 76
Месси 87
Лига чемпионов, 1/2 финала

Лига чемпионов,

1/2 финала
27 апр. 2011, 21:45 МСК
27.04.2011, 21:45 МСК
среда
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Озил
Месут Озил
46
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Гарай
Эсекьель Гарай
0
Кака
Кака
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
0
Бензема
Карим Бензема
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Вилья
Давид Вилья
90
0
Месси
Лионель Месси
76'
87'
76', 87'
90
0
Педро
Педро
71
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Милито
Габриэль Милито
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай