Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 10
Роналду 73
Роналду 86
3:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 1/2 финала

Лига чемпионов,

1/2 финала
2 мая 2017, 21:45 МСК
2.05.2017, 21:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
46
7
Роналду
Криштиану Роналду
10'
73'
86'
10', 73', 86'
90
14
Каземиро
Каземиро
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
67
9
Бензема
Карим Бензема
77
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
6
Начо
Начо
10
Родригес
Хамес Родригес
16
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
20
Асенсио
Марко Асенсио
21
Мората
Альваро Мората
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
68
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
58
21
Гамейро
Кевин Гамейро
57
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
37
Тачи
Тачи
5
Тиагу
Тиагу
23
Гайтан
Николас Гайтан
22
Томас
Томас
19
Торрес
Фернандо Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа