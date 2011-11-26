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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 24
Ди Мария 49
Игуаин 65
Роналду 82
4:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Адриан 15
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
26 нояб. 2011, 22:00 МСК
26.11.2011, 22:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
24'
82'
24', 82'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
79
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
49'
49'
62
0
Бензема
Карим Бензема
74
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Шахин
Нури Шахин
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
65'
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Туран
Арда Туран
78
0
Габи
Габи
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Диего
Диего
23
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
83
0
Адриан
Адриан
15'
15'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Миранда
Жоао Миранда
0
Суарес
Марио Суарес
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Коке
Коке
0
Пицци
Пицци