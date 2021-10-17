Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Томаш Вацлик
Артем Дзюба
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Николо Барелла
Юрий Жирков
Игорь Акинфеев
Гранит Джака
Антонио Рюдигер
Россия
Бельгия
Испания
Украина
Италия
Нидерланды
Дания
Португалия
Франция
Англия
Уэльс
Спартак
Ювентус
Челси
Манчестер Сити
Зенит
ЦСКА
Ливерпуль
Локомотив
Барселона
ПСЖ
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Роберто Манчини
Криштиану Роналду
Бельгия
Испания
Андрей Шевченко
Украина
РПЛ
Неймар
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Реал VS Атлетик
Поделиться:
Реал - Атлетик: 17 октября 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Атлетик: 17 октября 2021 смотреть онлайн
Атлетик
Бильбао
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
17 окт. 2021, -:- МСК
17.10.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетик
мин
13
Эскьета
Хокин Эскьета
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
5
Альварес
Ерай Альварес
3
Нуньес
Унаи Нуньес
15
Леке
Иньиго Леке
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
16
Сансет
Ойан Сансет
7
Гомес
Ибаи Гомес
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
Запасные
25
Эррерин
Яго Эррерин
-
1
Симон
Унаи Симон
-
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
-
26
Висенте
Иньиго Висенте
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Прошлые матчи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Атлетик
0 : 1
Реал
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Атлетик
0
Реал
1
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Реал
1 : 2
Атлетик
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Реал
1
Атлетик
2
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
0:01
Реал
3 : 1
Атлетик
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
0:01
Реал
3
Атлетик
1
05.07.2020
05 июля 2020
вс
15:00
Атлетик
0 : 1
Реал
05.07.2020
05 июля 2020
вс
15:00
Атлетик
0
Реал
1
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0
Атлетик
0
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
17:15
Реал
3 : 0
Атлетик
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
17:15
Реал
3
Атлетик
0
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:45
Атлетик
1 : 1
Реал
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:45
Атлетик
1
Реал
1
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
22:30
Реал
1 : 1
Атлетик
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
22:30
Реал
1
Атлетик
1
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:45
Атлетик
0 : 0
Реал
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:45
Атлетик
0
Реал
0
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:15
Атлетик
1 : 2
Реал
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:15
Атлетик
1
Реал
2
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
Реал
2 : 1
Атлетик
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
Реал
2
Атлетик
1
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
Реал
4 : 2
Атлетик
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
Реал
4
Атлетик
2
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
22:00
Атлетик
1 : 2
Реал
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
22:00
Атлетик
1
Реал
2
07.03.2015
07 марта 2015
сб
20:00
Атлетик
1 : 0
Реал
07.03.2015
07 марта 2015
сб
20:00
Атлетик
1
Реал
0
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
22:00
Реал
5 : 0
Атлетик
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
22:00
Реал
5
Атлетик
0
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
22:59
Атлетик
1 : 1
Реал
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
22:59
Атлетик
1
Реал
1
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
13:00
Реал
3 : 1
Атлетик
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
13:00
Реал
3
Атлетик
1
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
22:00
Атлетик
0 : 3
Реал
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
22:00
Атлетик
0
Реал
3
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
-:-
Реал
5 : 1
Атлетик
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
-:-
Реал
5
Атлетик
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
22:59
Атлетик
0 : 3
Реал
02.05.2012
02 мая 2012
ср
22:59
Атлетик
0
Реал
3
Показать еще
Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
#
Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56