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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Реал VS Атлетик
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Реал - Атлетик: 01 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Реал
Мадрид
3:1
Реал - Атлетик: 01 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
1 сент. 2013, 13:00 МСК
1.09.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
События
Матч окончен 3:1
Прошлые матчи
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Реал
1 : 2
Атлетик
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Реал
1
Атлетик
2
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
0:01
Реал
3 : 1
Атлетик
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
0:01
Реал
3
Атлетик
1
05.07.2020
05 июля 2020
вс
15:00
Атлетик
0 : 1
Реал
05.07.2020
05 июля 2020
вс
15:00
Атлетик
0
Реал
1
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0
Атлетик
0
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
17:15
Реал
3 : 0
Атлетик
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
17:15
Реал
3
Атлетик
0
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:45
Атлетик
1 : 1
Реал
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:45
Атлетик
1
Реал
1
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
22:30
Реал
1 : 1
Атлетик
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
22:30
Реал
1
Атлетик
1
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:45
Атлетик
0 : 0
Реал
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:45
Атлетик
0
Реал
0
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:15
Атлетик
1 : 2
Реал
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:15
Атлетик
1
Реал
2
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
Реал
2 : 1
Атлетик
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
Реал
2
Атлетик
1
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
Реал
4 : 2
Атлетик
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
Реал
4
Атлетик
2
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
22:00
Атлетик
1 : 2
Реал
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
22:00
Атлетик
1
Реал
2
07.03.2015
07 марта 2015
сб
20:00
Атлетик
1 : 0
Реал
07.03.2015
07 марта 2015
сб
20:00
Атлетик
1
Реал
0
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
22:00
Реал
5 : 0
Атлетик
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
22:00
Реал
5
Атлетик
0
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
22:59
Атлетик
1 : 1
Реал
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
22:59
Атлетик
1
Реал
1
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
13:00
Реал
3 : 1
Атлетик
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
13:00
Реал
3
Атлетик
1
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
22:00
Атлетик
0 : 3
Реал
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
22:00
Атлетик
0
Реал
3
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
-:-
Реал
5 : 1
Атлетик
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
-:-
Реал
5
Атлетик
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
22:59
Атлетик
0 : 3
Реал
02.05.2012
02 мая 2012
ср
22:59
Атлетик
0
Реал
3
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
23:30
Реал
4 : 1
Атлетик
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
23:30
Реал
4
Атлетик
1
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