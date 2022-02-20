Реал - Алавес: 20 февраля 2022 смотреть онлайн

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Мадрид
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Реал - Алавес: 20 февраля 2022 смотреть онлайн

Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
20 февр. 2022, -:- МСК
20.02.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Алавес
1 : 4
Реал
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Алавес
1
Реал
4
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Реал
1 : 2
Алавес
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Реал
1
Алавес
2
10.07.2020 10 июля 2020 пт 23:00
Реал
2 : 0
Алавес
10.07.2020 10 июля 2020 пт 23:00
Реал
2
Алавес
0
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
1
Реал
2
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:45
Реал
3 : 0
Алавес
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:45
Реал
3
Алавес
0
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Алавес
1 : 0
Реал
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Алавес
1
Реал
0
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:15
Реал
4 : 0
Алавес
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:15
Реал
4
Алавес
0
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:15
Алавес
1 : 2
Реал
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:15
Алавес
1
Реал
2
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 17:15
Реал
3 : 0
Алавес
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 17:15
Реал
3
Алавес
0
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:15
Алавес
1 : 4
Реал
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:15
Алавес
1
Реал
4

Новости

Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
# Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56