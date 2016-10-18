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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бэйл 16
Йодловиц 20
Асенсио 37
Лукас 68
Мората 84
5:1
Матч завершен
Легия
Варшава
Радович 22
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
18 окт. 2016, 21:45 МСК
18.10.2016, 21:45 МСК
вторник
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
3
Пепе
Пепе
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
23
Данило
Данило
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
1
Родригес
Хамес Родригес
63
20
Асенсио
Марко Асенсио
37'
37'
79
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
16'
16'
64
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
6
Начо
Начо
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
22
Иско
Иско
16
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
68'
21
Мората
Альваро Мората
84'
Легия
мин
34
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
4
Червински
Якуб Червински
90
32
Радович
Мирослав Радович
22'
22'
74
6
Гильерме
Гильерме
74
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
20'
20'
90
1
Мулен
Тибальт Мулен
81
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
28
Брож
Лукаш Брож
5
Дабровски
Мацей Дабровски
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
9
Казаишвили
Валерий Казаишвили
15
Копчински
Михал Копчински
11
Николич
Неманья Николич