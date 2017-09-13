Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 12
Роналду 51
Рамос 61
3:0
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2017, 21:45 МСК
13.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
4
Рамос
Серхио Рамос
61'
61'
90
12
Марсело
Марсело
90
6
Начо
Начо
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
90
23
Ковачич
Матео Ковачич
90
14
Каземиро
Каземиро
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
12'
51'
12'
51'
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
5
Варан
Рафаэль Варан
15
Эрнандес
Тео Эрнандес
8
Кроос
Тони Кроос
17
Лукас
Лукас
24
Себальос
Даниэль Себальос
21
Майорал
Борха Майорал
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
50
Карлао
Карлао
90
29
Вурос
Праксителис Вурос
90
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
6
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
16
Винисиус
Винисиус
90
20
Салаи
Роланд Салаи
90
9
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
Запасные
30
Меркис
Георгис Меркис
11
Александру
Нектариос Александру