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Кубок Испании
Реал Унион VS Севилья
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Реал Унион - Севилья: 27 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Реал Унион
Ирун
0:4
Первый матч 1:6
Реал Унион - Севилья: 27 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
27 окт. 2010, 21:00 МСК
27.10.2010, 21:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
25
Фернандо
Фернандо
41
Сусо
Сусо
24
Хордан
Хоан Хордан
5
Окампос
Лукас Окампос
51
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
31
Диас
Хави Диас
-
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
40
Перес
Пабло Перес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
26
Мена
Хосе Мена
-
36
Родригес
Фелипе Родригес
-
28
Алонсо
Хосе Алонсо
-
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
События
Матч окончен 0:4
Прошлые матчи
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
23:00
Севилья
6 : 1
Реал Унион
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
23:00
Севилья
6
Реал Унион
1
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
21:00
Реал Унион
0 : 4
Севилья
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
21:00
Реал Унион
0
Севилья
4
Новости
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
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#мир
28 декабря 2020, 18:11
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
#
Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03
Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 11:15