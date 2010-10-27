Реал Унион - Севилья: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал Унион
Ирун
0:4
Первый матч 1:6

Реал Унион - Севилья: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
27 окт. 2010, 21:00 МСК
27.10.2010, 21:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
25
Фернандо
Фернандо
41
Сусо
Сусо
24
Хордан
Хоан Хордан
5
Окампос
Лукас Окампос
51
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
31
Диас
Хави Диас
-
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
40
Перес
Пабло Перес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
26
Мена
Хосе Мена
-
36
Родригес
Фелипе Родригес
-
28
Алонсо
Хосе Алонсо
-
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-

События

Матч окончен 0:4

Прошлые матчи

10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 23:00
Севилья
6 : 1
Реал Унион
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 23:00
Севилья
6
Реал Унион
1
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 21:00
Реал Унион
0 : 4
Севилья
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 21:00
Реал Унион
0
Севилья
4

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