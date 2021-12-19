Реал Сосьедад - Вильярреал: 19 декабря 2021 смотреть онлайн

Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
-:-

Реал Сосьедад - Вильярреал: 19 декабря 2021 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
19 дек. 2021, -:- МСК
19.12.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
1
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Вильярреал
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
1
13.07.2020 13 июля 2020 пн 20:30
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
13.07.2020 13 июля 2020 пн 20:30
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 21:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Вильярреал
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 21:30
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
1
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:15
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:15
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:45
Вильярреал
4 : 2
Реал Сосьедад
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:45
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
2
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 21:15
Реал Сосьедад
3 : 0
Вильярреал
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 21:15
Реал Сосьедад
3
Вильярреал
0
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 14:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Вильярреал
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 14:00
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
1
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 21:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 21:00
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
1
04.01.2017 04 янв. 2017 ср 21:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Вильярреал
04.01.2017 04 янв. 2017 ср 21:00
Реал Сосьедад
3
Вильярреал
1
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 19:30
Вильярреал
2 : 1
Реал Сосьедад
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 19:30
Вильярреал
2
Реал Сосьедад
1
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 21:30
Вильярреал
0 : 0
Реал Сосьедад
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 21:30
Вильярреал
0
Реал Сосьедад
0
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:15
Реал Сосьедад
0 : 2
Вильярреал
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:15
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
2
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 23:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Вильярреал
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 23:00
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
0
14.01.2015 14 янв. 2015 ср 22:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Вильярреал
14.01.2015 14 янв. 2015 ср 22:00
Реал Сосьедад
2
Вильярреал
2
07.01.2015 07 янв. 2015 ср 22:00
Вильярреал
1 : 0
Реал Сосьедад
07.01.2015 07 янв. 2015 ср 22:00
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
0
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 21:00
Вильярреал
4 : 0
Реал Сосьедад
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 21:00
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
0
18.05.2014 18 мая 2014 вс 13:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
18.05.2014 18 мая 2014 вс 13:00
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
16.01.2014 16 янв. 2014 чт 22:00
Вильярреал
0 : 1
Реал Сосьедад
16.01.2014 16 янв. 2014 чт 22:00
Вильярреал
0
Реал Сосьедад
1

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В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
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Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
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27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
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🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
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Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
«Атлетик» сыграет два финала Кубка Испании (один – прошлогодний) за две недели. Это последствие переносов из-за ковида
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«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам 
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
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25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
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