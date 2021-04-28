Реал Сосьедад - Севилья: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
-:-

Реал Сосьедад - Севилья: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
18
Горосабель
Андони Горосабель
12
Муньос
Айэн Муньос
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
8
Мерино
Микель Мерино
5
Субельдия
Игор Субельдия
36
Субименди
Мартин Субименди
21
Сильва
Давид Сильва
11
Янузай
Аднан Янузай
19
Исак
Александер Исак
Запасные
44
Марреро
Унаи Марреро
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
-
7
Порту
Порту
-
14
Гуриди
Хон Гуриди
-
16
Гевара
Андер Гевара
-
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
-
25
Баутиста
Хон Баутиста
-
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
-
28
Лопес
Роберто Лопес
-
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
-
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-

Прошлые матчи

09.01.2021 09 янв. 2021 сб 16:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 16:00
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 22:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 22:00
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:30
Севилья
5 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:30
Севилья
5
Реал Сосьедад
2
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 20:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 20:30
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
04.05.2018 04 мая 2018 пт 22:00
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
04.05.2018 04 мая 2018 пт 22:00
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 23:30
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
05.05.2017 05 мая 2017 пт 22:00
Севилья
1 : 1
Реал Сосьедад
05.05.2017 05 мая 2017 пт 22:00
Севилья
1
Реал Сосьедад
1
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 22:45
Реал Сосьедад
0 : 4
Севилья
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 22:45
Реал Сосьедад
0
Севилья
4
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 21:30
Севилья
1 : 2
Реал Сосьедад
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 21:30
Севилья
1
Реал Сосьедад
2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Севилья
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Реал Сосьедад
2
Севилья
0
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 14:00
Реал Сосьедад
4 : 3
Севилья
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 14:00
Реал Сосьедад
4
Севилья
3
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 22:59
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 22:59
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
02.03.2014 02 марта 2014 вс 21:00
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
02.03.2014 02 марта 2014 вс 21:00
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Севилья
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:00
Реал Сосьедад
1
Севилья
1
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:59
Севилья
1 : 2
Реал Сосьедад
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:59
Севилья
1
Реал Сосьедад
2
21.12.2012 21 дек. 2012 пт -:-
Реал Сосьедад
2 : 1
Севилья
21.12.2012 21 дек. 2012 пт -:-
Реал Сосьедад
2
Севилья
1
13.02.2012 13 февр. 2012 пн 22:59
Реал Сосьедад
2 : 0
Севилья
13.02.2012 13 февр. 2012 пн 22:59
Реал Сосьедад
2
Севилья
0
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 22:59
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 22:59
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
15.05.2011 15 мая 2011 вс 22:00
Севилья
3 : 1
Реал Сосьедад
15.05.2011 15 мая 2011 вс 22:00
Севилья
3
Реал Сосьедад
1

Новости

Хаби Алонсо тренирует всего полтора года, а его уже зовут большие клубы. Почему все говорят, что это топ-тренер?
#Хаби Алонсо
23 марта, 19:11
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
Игрок «Сосьедада» забивал все-все пенальти в карьере. Приехал в гости к «МЮ» – и смешно промазал
#Микель Оярсабль
26 февраля, 01:50
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
# Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03
Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 11:15