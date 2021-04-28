Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Александр Кокорин
Сердар Азмун
Федор Чалов
Месут Озил
Эльдор Шомуродов
Квинси Промес
Россия
Мальта
США
Норвегия
Белоруссия
Австралия
Непал
Китай
Бразилия
Сан-Марино
Болгария
Спартак
Манчестер Сити
Барселона
ЦСКА
Ливерпуль
Локомотив
Краснодар
Реал
Бавария
Зенит
Ростов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Реал Сосьедад VS Севилья
Поделиться:
Реал Сосьедад - Севилья: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
-:-
Реал Сосьедад - Севилья: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
18
Горосабель
Андони Горосабель
12
Муньос
Айэн Муньос
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
8
Мерино
Микель Мерино
5
Субельдия
Игор Субельдия
36
Субименди
Мартин Субименди
21
Сильва
Давид Сильва
11
Янузай
Аднан Янузай
19
Исак
Александер Исак
Запасные
44
Марреро
Унаи Марреро
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
-
7
Порту
Порту
-
14
Гуриди
Хон Гуриди
-
16
Гевара
Андер Гевара
-
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
-
25
Баутиста
Хон Баутиста
-
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
-
28
Лопес
Роберто Лопес
-
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
-
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Прошлые матчи
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
16:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
16:00
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:30
Севилья
5 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:30
Севилья
5
Реал Сосьедад
2
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
04.05.2018
04 мая 2018
пт
22:00
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
04.05.2018
04 мая 2018
пт
22:00
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
05.05.2017
05 мая 2017
пт
22:00
Севилья
1 : 1
Реал Сосьедад
05.05.2017
05 мая 2017
пт
22:00
Севилья
1
Реал Сосьедад
1
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
22:45
Реал Сосьедад
0 : 4
Севилья
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
22:45
Реал Сосьедад
0
Севилья
4
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
21:30
Севилья
1 : 2
Реал Сосьедад
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
21:30
Севилья
1
Реал Сосьедад
2
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Севилья
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Реал Сосьедад
2
Севилья
0
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
14:00
Реал Сосьедад
4 : 3
Севилья
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
14:00
Реал Сосьедад
4
Севилья
3
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
22:59
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
22:59
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
02.03.2014
02 марта 2014
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
02.03.2014
02 марта 2014
вс
21:00
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Севилья
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
Реал Сосьедад
1
Севилья
1
18.05.2013
18 мая 2013
сб
22:59
Севилья
1 : 2
Реал Сосьедад
18.05.2013
18 мая 2013
сб
22:59
Севилья
1
Реал Сосьедад
2
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
-:-
Реал Сосьедад
2 : 1
Севилья
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
-:-
Реал Сосьедад
2
Севилья
1
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:59
Реал Сосьедад
2 : 0
Севилья
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:59
Реал Сосьедад
2
Севилья
0
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
22:59
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
22:59
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Севилья
3 : 1
Реал Сосьедад
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Севилья
3
Реал Сосьедад
1
Новости
Хаби Алонсо тренирует всего полтора года, а его уже зовут большие клубы. Почему все говорят, что это топ-тренер?
#Хаби Алонсо
23 марта, 19:11
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
Игрок «Сосьедада» забивал все-все пенальти в карьере. Приехал в гости к «МЮ» – и смешно промазал
#Микель Оярсабль
26 февраля, 01:50
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
#
Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03
Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 11:15