Реал Сосьедад - Реал: 05 декабря 2021 смотреть онлайн

Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
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Реал Сосьедад - Реал: 05 декабря 2021 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
5 дек. 2021, -:- МСК
5.12.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Реал
1 : 1
Реал Сосьедад
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Реал
1
Реал Сосьедад
1
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Реал
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 22:00
Реал Сосьедад
0
Реал
0
21.06.2020 21 июня 2020 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Реал
21.06.2020 21 июня 2020 вс 23:00
Реал Сосьедад
1
Реал
2
06.02.2020 06 февр. 2020 чт 21:00
Реал
3 : 4
Реал Сосьедад
06.02.2020 06 февр. 2020 чт 21:00
Реал
3
Реал Сосьедад
4
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
3
Реал Сосьедад
1
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Реал
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Реал Сосьедад
3
Реал
1
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 20:30
Реал
0 : 2
Реал Сосьедад
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 20:30
Реал
0
Реал Сосьедад
2
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:45
Реал
5 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:45
Реал
5
Реал Сосьедад
2
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 21:45
Реал Сосьедад
1 : 3
Реал
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 21:45
Реал Сосьедад
1
Реал
3
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 22:45
Реал
3 : 0
Реал Сосьедад
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 22:45
Реал
3
Реал Сосьедад
0
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:15
Реал Сосьедад
0 : 3
Реал
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:15
Реал Сосьедад
0
Реал
3
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 17:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Реал
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 17:00
Реал Сосьедад
0
Реал
1
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 18:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 18:00
Реал
3
Реал Сосьедад
1
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Реал
4 : 1
Реал Сосьедад
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Реал
4
Реал Сосьедад
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 22:00
Реал Сосьедад
4 : 2
Реал
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 22:00
Реал Сосьедад
4
Реал
2
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 21:00
Реал Сосьедад
0 : 4
Реал
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 21:00
Реал Сосьедад
0
Реал
4
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
Реал
5 : 1
Реал Сосьедад
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
Реал
5
Реал Сосьедад
1
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Реал Сосьедад
3 : 3
Реал
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Реал Сосьедад
3
Реал
3
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 19:00
Реал
4 : 3
Реал Сосьедад
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 19:00
Реал
4
Реал Сосьедад
3
24.03.2012 24 марта 2012 сб 22:00
Реал
5 : 1
Реал Сосьедад
24.03.2012 24 марта 2012 сб 22:00
Реал
5
Реал Сосьедад
1

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