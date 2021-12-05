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Реал Сосьедад VS Реал
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Реал Сосьедад - Реал: 05 декабря 2021 смотреть онлайн
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
-:-
Реал Сосьедад - Реал: 05 декабря 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
5 дек. 2021, -:- МСК
5.12.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав
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Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
20
Монреаль
Начо Монреаль
6
Элустондо
Ариц Элустондо
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
18
Горосабель
Андони Горосабель
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
16
Гевара
Андер Гевара
36
Субименди
Мартин Субименди
21
Сильва
Давид Сильва
7
Порту
Порту
19
Исак
Александер Исак
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
-
26
Пачеко
Хон Пачеко
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
11
Янузай
Аднан Янузай
-
14
Гуриди
Хон Гуриди
-
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
-
25
Баутиста
Хон Баутиста
-
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
-
28
Лопес
Роберто Лопес
-
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
-
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Прошлые матчи
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
Реал
1 : 1
Реал Сосьедад
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
Реал
1
Реал Сосьедад
1
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Реал
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
22:00
Реал Сосьедад
0
Реал
0
21.06.2020
21 июня 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Реал
21.06.2020
21 июня 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1
Реал
2
06.02.2020
06 февр. 2020
чт
21:00
Реал
3 : 4
Реал Сосьедад
06.02.2020
06 февр. 2020
чт
21:00
Реал
3
Реал Сосьедад
4
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3
Реал Сосьедад
1
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Реал
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Реал Сосьедад
3
Реал
1
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
20:30
Реал
0 : 2
Реал Сосьедад
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
20:30
Реал
0
Реал Сосьедад
2
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
Реал
5 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
Реал
5
Реал Сосьедад
2
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Реал Сосьедад
1 : 3
Реал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Реал Сосьедад
1
Реал
3
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
22:45
Реал
3 : 0
Реал Сосьедад
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
22:45
Реал
3
Реал Сосьедад
0
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:15
Реал Сосьедад
0 : 3
Реал
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:15
Реал Сосьедад
0
Реал
3
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
17:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Реал
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
17:00
Реал Сосьедад
0
Реал
1
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
18:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
18:00
Реал
3
Реал Сосьедад
1
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Реал
4 : 1
Реал Сосьедад
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Реал
4
Реал Сосьедад
1
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
22:00
Реал Сосьедад
4 : 2
Реал
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
22:00
Реал Сосьедад
4
Реал
2
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:00
Реал Сосьедад
0 : 4
Реал
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:00
Реал Сосьедад
0
Реал
4
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
18:00
Реал
5 : 1
Реал Сосьедад
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
18:00
Реал
5
Реал Сосьедад
1
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Реал Сосьедад
3 : 3
Реал
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Реал Сосьедад
3
Реал
3
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
19:00
Реал
4 : 3
Реал Сосьедад
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
19:00
Реал
4
Реал Сосьедад
3
24.03.2012
24 марта 2012
сб
22:00
Реал
5 : 1
Реал Сосьедад
24.03.2012
24 марта 2012
сб
22:00
Реал
5
Реал Сосьедад
1
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