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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 31
Вела 33
Гонсалес 61
Кастро 77
4:0
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
19 нояб. 2012, 23:30 МСК
19.11.2012, 23:30 МСК
понедельник
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
61'
61'
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
77'
77'
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Пардо
Рубен Пардо
79
0
Вела
Карлос Вела
31'
33'
31', 33'
82
0
Ифран
Диего Ифран
74
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Агиррече
Иманол Агиррече
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
46
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
66
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
90
0
Баптистао
Лео Баптистао
83
Запасные
0
Рубен
Рубен
0
Амат
Жорди Амат
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура
0
Васкес
Франко Васкес