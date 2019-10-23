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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Лаймер 49
Забитцер 59
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ракицкий 25
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
23 окт. 2019, 19:55 МСК
23.10.2019, 19:55 МСК
среда
Али Палабыйык
Али Палабыйык
Главный Судья
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
17
Лукман
Адемола Лукман
69
27
Лаймер
Конрад Лаймер
49'
49'
86
44
Кампль
Кевин Кампль
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
59'
59'
90
11
Вернер
Тимо Вернер
46
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
3
Сараччи
Марсело Сараччи
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
31
Демме
Диего Демме
8
Айдара
Амаду Айдара
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
20
Кунья
Матеус Кунья
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
25'
25'
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
17
Шатов
Олег Шатов
65
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
82
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
75
Запасные
99
Лунев
Андрей Лунев
18
Жирков
Юрий Жирков
19
Смольников
Игорь Смольников
4
Осорио
Йордан Осорио
27
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
14
Кузяев
Далер Кузяев