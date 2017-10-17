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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Орбан 8
Форсберг 38
Огустен 41
3:2
Матч завершен
Порту
Порту
Абубакар 18
Маркано 44
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
17 окт. 2017, 21:45 МСК
17.10.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
РБ Лейпциг
мин
32
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
8'
8'
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
44
Кампль
Кевин Кампль
90
17
Брума
Брума
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
8
Кейта
Наби Кейта
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
38'
38'
90
29
Огустен
Жан-Кевин Огустен
41'
41'
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
27
Лаймер
Конрад Лаймер
3
Бернардо
Бернардо
31
Демме
Диего Демме
11
Вернер
Тимо Вернер
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
Порту
мин
12
Са
Жозе Са
90
5
Маркано
Иван Маркано
44'
44'
90
19
Лаюн
Мигель Лаюн
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
8
Браими
Ясин Браими
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
18'
18'
90
11
Марега
Мусса Марега
90
Запасные
1
Касильяс
Икер Касильяс
23
Рейес
Диего Рейес
21
Перейра
Рикарду Перейра
10
Торрес
Оливер Торрес
17
Корона
Хесус Корона
25
Отавио
Отавио