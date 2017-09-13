Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Форсберг 33
1:1
Матч завершен
Монако
Монако
Тилеманс 34
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2017, 21:45 МСК
13.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
РБ Лейпциг
мин
32
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
33'
33'
90
31
Демме
Диего Демме
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
44
Кампль
Кевин Кампль
24
Кайзер
Доминик Кайзер
17
Брума
Брума
27
Лаймер
Конрад Лаймер
3
Бернардо
Бернардо
29
Огустен
Жан-Кевин Огустен
Монако
мин
16
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
38
Туре
Алмами Туре
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
6
Жорже
Жорже
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
17
Тилеманс
Юри Тилеманс
34'
34'
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
90
15
Дьякаби
Адама Дьякаби
90
Запасные
30
Си
Сейду Си
24
Раджи
Андреа Раджи
7
Геззаль
Рашид Геззаль
18
Мейте
Суалихо Мейте
10
Йоветич
Стеван Йоветич
14
Кейта
Бальде Кейта
11
Каррийо
Гидо Каррийо