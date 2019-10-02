Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:2
Матч завершен
Лион
Лион
Депай 11
Терье 65
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
2 окт. 2019, 22:00 МСК
2.10.2019, 22:00 МСК
среда
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
66
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
6
Конате
Ибраима Конате
23
8
Айдара
Амаду Айдара
58
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
3
Сараччи
Марсело Сараччи
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
31
Демме
Диего Демме
20
Кунья
Матеус Кунья
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
11
Депай
Мемфис Депай
11'
11'
79
28
Коне
Юссуф Коне
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
20
Маршал
Маршал
90
8
Ауа
Уссем Ауа
87
7
Терье
Мартен Терье
65'
65'
69
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
23
Тете
Кенни Тете
10
Траоре
Бертран Траоре
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
22
Лукас
Жеан Лукас
9
Дембеле
Мусса Дембеле