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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Форсберг 90
Форсберг 90
2:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Пицци 20
Винисиус 59
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
27 нояб. 2019, 23:00 МСК
27.11.2019, 23:00 МСК
среда
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
64
11
Вернер
Тимо Вернер
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90'
90'
90'
90'
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
31
Демме
Диего Демме
90
26
Ампаду
Итан Ампаду
56
3
Сараччи
Марсело Сараччи
70
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
8
Айдара
Амаду Айдара
21
Шик
Патрик Шик
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья
Бенфика
мин
49
Таарабт
Адель Таарабт
90
21
Пицци
Пицци
20'
20'
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
99
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
90
8
Габриэл
Габриэл
90
6
Диаш
Рубен Диаш
90
11
Серви
Франко Серви
90
97
Ферру
Ферру
90
95
Винисиус
Карлос Винисиус
59'
59'
82
19
Чикиньо
Чикиньо
90
Запасные
72
Злобин
Иван Злобин
33
Жардел
Жардел
84
Тавареш
Томаш Тавареш
61
Флорентину
Флорентину
7
Кайо
Кайо
9
де Томас
Рауль де Томас
73
Жота
Жота