Матч завершен
Рязань
Рязань
1:3
Матч завершен
Звезда
Серпухов
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
20 мая 2009, 23:00 МСК
20.05.2009, 23:00 МСК
среда
Составы