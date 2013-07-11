Рязань - Тамбов: 11 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Рязань
Рязань
3:0

Рязань - Тамбов: 11 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
11 июля 2013, 17:30 МСК
11.07.2013, 17:30 МСК
четверг
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
88
Шелия
Гиорги Шелия
13
Обухов
Владимир Обухов
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
5
Шляков
Евгений Шляков
8
Килин
Антон Килин
77
Костюков
Михаил Костюков
92
Чуперка
Валерий Чуперка
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
15
Филин
Александр Филин
Запасные
73
Чагров
Никита Чагров
-
30
Таказов
Сослан Таказов
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
25
Карасев
Павел Карасев
-
9
Кардозу
Мигел Кардозу
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Мамтов
Хасан Мамтов
-
67
Федчук
Артем Федчук
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

24.07.2015 24 июля 2015 пт 17:00
Тамбов
2 : 0
Рязань
24.07.2015 24 июля 2015 пт 17:00
Тамбов
2
Рязань
0
11.07.2013 11 июля 2013 чт 17:30
Рязань
3 : 0
Тамбов
11.07.2013 11 июля 2013 чт 17:30
Рязань
3
Тамбов
0

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