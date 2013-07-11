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Кубок России
Рязань VS Тамбов
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Рязань - Тамбов: 11 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Рязань
Рязань
3:0
Рязань - Тамбов: 11 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Кубок России, 1/256 финала
Кубок России,
1/256 финала
Россия
11 июля 2013, 17:30 МСК
11.07.2013, 17:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
88
Шелия
Гиорги Шелия
13
Обухов
Владимир Обухов
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
5
Шляков
Евгений Шляков
8
Килин
Антон Килин
77
Костюков
Михаил Костюков
92
Чуперка
Валерий Чуперка
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
15
Филин
Александр Филин
Запасные
73
Чагров
Никита Чагров
-
30
Таказов
Сослан Таказов
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
25
Карасев
Павел Карасев
-
9
Кардозу
Мигел Кардозу
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Мамтов
Хасан Мамтов
-
67
Федчук
Артем Федчук
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
24.07.2015
24 июля 2015
пт
17:00
Тамбов
2 : 0
Рязань
24.07.2015
24 июля 2015
пт
17:00
Тамбов
2
Рязань
0
11.07.2013
11 июля 2013
чт
17:30
Рязань
3 : 0
Тамбов
11.07.2013
11 июля 2013
чт
17:30
Рязань
3
Тамбов
0
Новости
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
#Тамбов
21 февраля, 17:05
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
04 февраля, 22:30
Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
#Тамбов
04 декабря 2020, 22:40
#
Новости матча
РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
вчера, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Рыжиков уйдет из «Тамбова». Он готовится к завершению карьеры
09 марта, 18:02
Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
07 марта, 15:48
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32
Братья Архиповы забивали за «Тамбов» в трех разных лигах
26 февраля, 22:04