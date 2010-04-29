Рязань - Калуга: 29 апреля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Рязань
Рязань
2:1

Рязань - Калуга: 29 апреля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Калуга
Калуга
Кубок России, 50 тур

Кубок России,

50 тур

Россия
29 апр. 2010, 16:00 МСК
29.04.2010, 16:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

26.07.2013 26 июля 2013 пт 17:30
Калуга
1 : 2
Рязань
26.07.2013 26 июля 2013 пт 17:30
Калуга
1
Рязань
2
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 16:00
Рязань
2 : 1
Калуга
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 16:00
Рязань
2
Калуга
1

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