Рязань - Авангард: 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Рязань
Рязань
0:2

Рязань - Авангард: 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Авангард
Курск
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
1 июля 2010, 18:00 МСК
1.07.2010, 18:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

01.07.2010 01 июля 2010 чт 18:00
Рязань
0 : 2
Авангард
01.07.2010 01 июля 2010 чт 18:00
Рязань
0
Авангард
2

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