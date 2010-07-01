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Кубок России
Рязань VS Авангард
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Рязань - Авангард: 01 июля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Рязань
Рязань
0:2
Рязань - Авангард: 01 июля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Авангард
Курск
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
1 июля 2010, 18:00 МСК
1.07.2010, 18:00 МСК
четверг
Составы
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События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
01.07.2010
01 июля 2010
чт
18:00
Рязань
0 : 2
Авангард
01.07.2010
01 июля 2010
чт
18:00
Рязань
0
Авангард
2
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Весь тульский «Арсенал» – сенсация. Но важно знать одного героя
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26 апреля 2019, 13:36