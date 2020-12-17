Матч завершен
Расинг Риоха
Риоха
0:2
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Леон 36
Леон 82
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 23:00 МСК
17.12.2020, 23:00 МСК
четверг
События
Составы
Эйбар
мин
-
Леон
Педро Леон
36'
82'
36', 82'
89