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Кубок Франции
Расинг VS Анжер
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Расинг - Анжер: 02 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Расинг
Безансон
1:3
Расинг - Анжер: 02 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Анжер
Анжер
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
2 янв. 2016, 20:00 МСК
2.01.2016, 20:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
3
Думбия
Сулейман Думбия
8
Траоре
Исмаэль Траоре
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
27
Лаж
Матиас Лаж
18
Амаду
Ибраим Амаду
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
19
Баокен
Стефан Баокен
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
25
Бамба
Абдулайе Бамба
-
4
Павлович
Матео Павлович
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
-
13
Буфал
Софьян Буфал
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
14
Кулибали
Лассана Кулибали
-
9
Диони
Луи Диони
-
0
Noah Fatar
Noah Fatar
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
20:00
Расинг
1 : 3
Анжер
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
20:00
Расинг
1
Анжер
3
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