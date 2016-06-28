Работнички - Будучность: 28 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Работнички
Скопье
Стекеленбург 36
1:1
Первый матч 0:1

Работнички - Будучность: 28 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Будучность
Подгорице
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
28 июня 2016, 19:00 МСК
28.06.2016, 19:00 МСК
вторник
Составы
События
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Составы

Работнички
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
36'
36'
90
Будучность
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90

События

Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
51'
ГОЛ! 1:0
Маартен Стекеленбург
36'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
7'

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:00
Будучность
1 : 0
Работнички
07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:00
Будучность
1
Работнички
0
28.06.2016 28 июня 2016 вт 19:00
Работнички
1 : 1
Будучность
28.06.2016 28 июня 2016 вт 19:00
Работнички
1
Будучность
1

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