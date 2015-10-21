ПСЖ - Реал: 21 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
0:0

ПСЖ - Реал: 21 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал
Мадрид
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2015, 21:45 МСК
21.10.2015, 21:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
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События

Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 23:00
Реал
2 : 2
ПСЖ
26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 23:00
Реал
2
ПСЖ
2
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 22:00
ПСЖ
3 : 0
Реал
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 22:00
ПСЖ
3
Реал
0
06.03.2018 06 марта 2018 вт 22:45
ПСЖ
1 : 2
Реал
06.03.2018 06 марта 2018 вт 22:45
ПСЖ
1
Реал
2
14.02.2018 14 февр. 2018 ср 22:45
Реал
3 : 1
ПСЖ
14.02.2018 14 февр. 2018 ср 22:45
Реал
3
ПСЖ
1
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
Реал
1 : 0
ПСЖ
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
Реал
1
ПСЖ
0
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
ПСЖ
0 : 0
Реал
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
ПСЖ
0
Реал
0

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