ПСЖ - Марсель: 24 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:0

ПСЖ - Марсель: 24 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
24 февр. 2013, 22:59 МСК
24.02.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
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События

Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
0
ПСЖ
2
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 22:00
ПСЖ
0 : 1
Марсель
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 22:00
ПСЖ
0
Марсель
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 23:00
ПСЖ
4 : 0
Марсель
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 23:00
ПСЖ
4
Марсель
0
17.03.2019 17 марта 2019 вс 23:00
ПСЖ
3 : 1
Марсель
17.03.2019 17 марта 2019 вс 23:00
ПСЖ
3
Марсель
1
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 23:00
Марсель
0
ПСЖ
2
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 23:05
ПСЖ
3 : 0
Марсель
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 23:05
ПСЖ
3
Марсель
0
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 23:00
ПСЖ
3 : 0
Марсель
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 23:00
ПСЖ
3
Марсель
0
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 22:00
Марсель
2 : 2
ПСЖ
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 22:00
Марсель
2
ПСЖ
2
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 23:00
Марсель
1 : 5
ПСЖ
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 23:00
Марсель
1
ПСЖ
5
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
ПСЖ
0 : 0
Марсель
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
ПСЖ
0
Марсель
0
21.05.2016 21 мая 2016 сб 22:00
Марсель
2 : 4
ПСЖ
21.05.2016 21 мая 2016 сб 22:00
Марсель
2
ПСЖ
4
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 23:00
Марсель
1 : 2
ПСЖ
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 23:00
Марсель
1
ПСЖ
2
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 22:00
ПСЖ
2 : 1
Марсель
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 22:00
ПСЖ
2
Марсель
1
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 22:00
Марсель
2 : 3
ПСЖ
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 22:00
Марсель
2
ПСЖ
3
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 23:00
ПСЖ
2 : 0
Марсель
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 23:00
ПСЖ
2
Марсель
0
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:59
ПСЖ
2 : 0
Марсель
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:59
ПСЖ
2
Марсель
0
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 22:00
Марсель
1 : 2
ПСЖ
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 22:00
Марсель
1
ПСЖ
2
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:55
ПСЖ
2 : 0
Марсель
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:55
ПСЖ
2
Марсель
0
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 22:59
ПСЖ
2 : 0
Марсель
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 22:59
ПСЖ
2
Марсель
0
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 22:00
Марсель
2 : 2
ПСЖ
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 22:00
Марсель
2
ПСЖ
2

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