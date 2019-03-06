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ПСЖ VS Манчестер Юнайтед
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ПСЖ - Манчестер Юнайтед: 06 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:3
Первый матч 2:0
ПСЖ - Манчестер Юнайтед: 06 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
6 марта 2019, 23:00 МСК
6.03.2019, 23:00 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
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События
Матч окончен 1:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 3
ПСЖ
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
23:00
Манчестер Юнайтед
1
ПСЖ
3
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
ПСЖ
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
2
06.03.2019
06 марта 2019
ср
23:00
ПСЖ
1 : 3
Манчестер Юнайтед
06.03.2019
06 марта 2019
ср
23:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
3
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
0 : 2
ПСЖ
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
0
ПСЖ
2
Новости
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Как дела у Алекса Фергюсона. После инсульта терял голос и уже не контролирует здоровье
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20 мая, 23:20
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
#Жозе Моуринью
04 мая, 20:53
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Сульшер проиграл свой первый финал с «МЮ». Он тренирует клуб с 2018 года и не проходил дальше полуфиналов
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🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
34-летний Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка
27 мая, 00:06
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55