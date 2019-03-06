ПСЖ - Манчестер Юнайтед: 06 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:3
Первый матч 2:0

ПСЖ - Манчестер Юнайтед: 06 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
6 марта 2019, 23:00 МСК
6.03.2019, 23:00 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 1:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

02.12.2020 02 дек. 2020 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 3
ПСЖ
02.12.2020 02 дек. 2020 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
1
ПСЖ
3
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 22:00
ПСЖ
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 22:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
2
06.03.2019 06 марта 2019 ср 23:00
ПСЖ
1 : 3
Манчестер Юнайтед
06.03.2019 06 марта 2019 ср 23:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
3
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
0 : 2
ПСЖ
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
0
ПСЖ
2

Новости

Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
26 мая, 13:05
Как дела у Алекса Фергюсона. После инсульта терял голос и уже не контролирует здоровье
#Алекс Фергюсон
20 мая, 23:20
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
#Жозе Моуринью
04 мая, 20:53
# Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Сульшер проиграл свой первый финал с «МЮ». Он тренирует клуб с 2018 года и не проходил дальше полуфиналов
27 мая, 01:12
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
34-летний Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка
27 мая, 00:06
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55