ПСЖ - Манчестер Сити: 06 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:2
Первый матч 0:1

ПСЖ - Манчестер Сити: 06 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
6 апр. 2016, 21:45 МСК
6.04.2016, 21:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
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События

Матч окончен 2:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

04.05.2021 04 мая 2021 вт 22:00
Манчестер Сити
2 : 0
ПСЖ
04.05.2021 04 мая 2021 вт 22:00
Манчестер Сити
2
ПСЖ
0
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 22:00
ПСЖ
1 : 2
Манчестер Сити
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 22:00
ПСЖ
1
Манчестер Сити
2
12.04.2016 12 апр. 2016 вт 21:45
Манчестер Сити
1 : 0
ПСЖ
12.04.2016 12 апр. 2016 вт 21:45
Манчестер Сити
1
ПСЖ
0
06.04.2016 06 апр. 2016 ср 21:45
ПСЖ
2 : 2
Манчестер Сити
06.04.2016 06 апр. 2016 ср 21:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
2

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