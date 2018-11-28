ПСЖ - Ливерпуль: 28 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:1

ПСЖ - Ливерпуль: 28 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
28 нояб. 2018, 23:00 МСК
28.11.2018, 23:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
ПСЖ
2 : 1
Ливерпуль
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
ПСЖ
2
Ливерпуль
1
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 22:00
Ливерпуль
3 : 2
ПСЖ
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 22:00
Ливерпуль
3
ПСЖ
2

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