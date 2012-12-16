Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антон Шунин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Мануэль Нойер
Денис Черышев
Фильо Хорхе Луиз Фрелло
Игорь Акинфеев
Россия
Болгария
Северная Македония
Испания
Англия
Италия
Франция
Украина
Финляндия
Нидерланды
Польша
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
ЦСКА
Ювентус
Барселона
Локомотив
Ливерпуль
ПСЖ
Тамбов
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Лига чемпионов
РПЛ
Неймар
Болгария
Криштиану Роналду
Северная Македония
Херенвен
Лионель Месси
Лига Европы
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига 1
ПСЖ VS Лион
Поделиться:
ПСЖ - Лион: 16 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:0
ПСЖ - Лион: 16 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
16 дек. 2012, 22:59 МСК
16.12.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
Лион
2 : 4
ПСЖ
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
Лион
2
ПСЖ
4
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
ПСЖ
0 : 1
Лион
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
ПСЖ
0
Лион
1
04.03.2020
04 марта 2020
ср
23:10
Лион
1 : 5
ПСЖ
04.03.2020
04 марта 2020
ср
23:10
Лион
1
ПСЖ
5
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4
Лион
2
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0
ПСЖ
1
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
23:00
Лион
2
ПСЖ
1
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
22:00
ПСЖ
5 : 0
Лион
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
22:00
ПСЖ
5
Лион
0
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
23:00
Лион
2
ПСЖ
1
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
22:00
ПСЖ
2 : 0
Лион
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
22:00
ПСЖ
2
Лион
0
19.03.2017
19 марта 2017
вс
23:00
ПСЖ
2 : 1
Лион
19.03.2017
19 марта 2017
вс
23:00
ПСЖ
2
Лион
1
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Лион
1 : 2
ПСЖ
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Лион
1
ПСЖ
2
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
23:00
Лион
2
ПСЖ
1
10.02.2016
10 февр. 2016
ср
23:05
ПСЖ
3 : 0
Лион
10.02.2016
10 февр. 2016
ср
23:05
ПСЖ
3
Лион
0
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
23:00
ПСЖ
5 : 1
Лион
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
23:00
ПСЖ
5
Лион
1
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
23:00
Лион
1 : 1
ПСЖ
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
23:00
Лион
1
ПСЖ
1
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
22:00
ПСЖ
1 : 1
Лион
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
22:00
ПСЖ
1
Лион
1
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
Лион
1 : 0
ПСЖ
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
Лион
1
ПСЖ
0
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
22:59
ПСЖ
4 : 0
Лион
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
22:59
ПСЖ
4
Лион
0
12.05.2013
12 мая 2013
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
12.05.2013
12 мая 2013
вс
22:00
Лион
0
ПСЖ
1
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
22:59
ПСЖ
1 : 0
Лион
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
22:59
ПСЖ
1
Лион
0
Показать еще
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке
#Лига 1
03 мая, 13:25
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Руди Гарсия ушел из «Лиона»
24 мая, 02:35
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48