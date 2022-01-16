ПСЖ - Брест: 16 января 2022 смотреть онлайн

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ПСЖ - Брест: 16 января 2022 смотреть онлайн

Брест
Брест
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16 янв. 2022, -:- МСК
16.01.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Брест
0 : 2
ПСЖ
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Брест
0
ПСЖ
2
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:10
Брест
0 : 3
ПСЖ
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:10
Брест
0
ПСЖ
3
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Брест
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
ПСЖ
3
Брест
0
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:30
Брест
1 : 2
ПСЖ
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:30
Брест
1
ПСЖ
2
08.01.2014 08 янв. 2014 ср 21:00
Брест
2 : 5
ПСЖ
08.01.2014 08 янв. 2014 ср 21:00
Брест
2
ПСЖ
5
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:00
ПСЖ
3
Брест
1
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 22:45
Брест
0 : 3
ПСЖ
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 22:45
Брест
0
ПСЖ
3
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 21:00
Брест
0 : 1
ПСЖ
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 21:00
Брест
0
ПСЖ
1
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 22:00
ПСЖ
1 : 0
Брест
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 22:00
ПСЖ
1
Брест
0
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Брест
2 : 2
ПСЖ
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Брест
2
ПСЖ
2
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
ПСЖ
3
Брест
1

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☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
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Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
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«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
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Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48