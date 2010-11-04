ПСЖ - Боруссия: 04 ноября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
0:0

ПСЖ - Боруссия: 04 ноября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
4 нояб. 2010, 23:05 МСК
4.11.2010, 23:05 МСК
четверг
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События

Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
ПСЖ
2
Боруссия
0
18.02.2020 18 февр. 2020 вт 23:00
Боруссия
2 : 1
ПСЖ
18.02.2020 18 февр. 2020 вт 23:00
Боруссия
2
ПСЖ
1
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
ПСЖ
0 : 0
Боруссия
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
ПСЖ
0
Боруссия
0
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Боруссия
1 : 1
ПСЖ
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Боруссия
1
ПСЖ
1

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