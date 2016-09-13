ПСЖ - Арсенал: 13 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:1

ПСЖ - Арсенал: 13 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2016, 21:45 МСК
13.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
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События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
Арсенал
2 : 2
ПСЖ
23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
Арсенал
2
ПСЖ
2
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
ПСЖ
1 : 1
Арсенал
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
ПСЖ
1
Арсенал
1

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