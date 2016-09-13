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Лига чемпионов
ПСЖ VS Арсенал
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ПСЖ - Арсенал: 13 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:1
ПСЖ - Арсенал: 13 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
13 сент. 2016, 21:45 МСК
13.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
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События
Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
Арсенал
2 : 2
ПСЖ
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
Арсенал
2
ПСЖ
2
13.09.2016
13 сент. 2016
вт
21:45
ПСЖ
1 : 1
Арсенал
13.09.2016
13 сент. 2016
вт
21:45
ПСЖ
1
Арсенал
1
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
#Микель Артета
07 мая, 13:21
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
#
Новости матча
Никлас Бендтнер завершил карьеру игрока в 33 года. Теперь он учится на тренера
03 июня, 15:29
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11